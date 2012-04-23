Сын Боярского стал советником губернатора Петербурга

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23 апреля 2012, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта flb.ru

32-летний Сергей Боярский - сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского, стал советником губернатора Петербурга Георгия Полтавченко по связям с общественностью. Он уже приступил к своим обязанностям.

Сергей Боярский рассказал, что перед ним поставлена задача кураторства над всеми пресс-службами комитетов и администраций районов Петербурга: "Я так понимаю, эта должность создана в помощь пресс-службе губернатора", - цитирует его Интерфакс.

По его словам, он уже приступил к своим обязанностям - в Смольном ему выделили отдельный кабинет, и сегодня он уже познакомился с коллективом. Однако о своих дальнейших планах Боярский-младший рассказывать не стал.