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//Политика

Путин внесет кандидатуру премьер-министра в день инаугурации

23 апреля 2012, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин намерен внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра РФ сразу после своей инаугурации. 7 мая вновь избранный президент России предложит нижней палате парламента кандидата на пост главы Правительства. 

Об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. "Избранный президент готов сразу после инаугурации внести 7-го числа кандидатуру нового премьер-министра", - заявил Нарышкин, передает РБК. В тот же день, 7 мая, начнутся консультации с думскими фракциями по кандидатуре премьер-министра, отметил Нарышкин. По его словам, консультации продолжатся на следующий день с тем, чтобы уже 8 мая в 15:00 мск Госдума собралась на дополнительное заседание и рассмотрела кандидатуру нового главы кабинета министров.

ЕЛ

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