Прохоров расскажет о своих подходах к партстроительству

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23 апреля 2012, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

В понедельник Михаил Прохоров объявит о своем намерении создать партию или общественное движение. Как ожидается, экс-кандидат в президенты выступит с заявлением, в котором расскажет о своих подходах к партстроительству.

Как ожидается, суть заявления заключается в том, что создание любой сетевой структуры - это длинная и рутинная работа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. "Если делать ее (работу) быстро, то можно наделать много ошибок, как это было с "Правым делом", - сообщили газете. Издание не исключает, что бизнесмен Прохоров на данном этапе откажется от создания партии. В настоящее время штаб «тестирует запрос общества - на партию или общественное движение», отметила советник Михаила Прохорова Юлиана Слащева. По ее словам, сторонники Прохорова хотят «объединяться для решения в первую очередь гражданских и общественных проблем».