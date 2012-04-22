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//Политика

День рождения Ленина в России отметят массовыми митингами

22 апреля 2012, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы КПРФ
Фото пресс-службы КПРФ

Очередную годовщину со дня рождения Владимира Ленина в воскресенье в Москве, Пензе, Сочи и других российских городах, КПРФ, "Левый фронт" и другие левые силы "отметят" не только митингами. Например, в Барнауле, протесты будут иметь совершенно конкретный характер – там коммунисты выйдут отстаивать памятник автору большевистской революции.

Жители города в Интернете стали обсуждать, что в городе проводят массовые преобразования учреждений культуры и памятников и Ленина на Октябрьской площади, якобы заменит некая древнегреческая богиня. К митингующим коммунистам присоединятся и пострадавшие дольщики из Краснодарского края.

"АН" писали, памятные мероприятия по случаю дня рождения Владимира Ленина столичные коммунисты уже провели – в пятницу, 20 апреля.

Между тем, в очередную годовщину со дня рождения Ленина возобновились споры о захоронении его останков. За последние шесть лет, как сообщает ВЦИОМ, число россиян, выступающих за вынос Ленина из Мавзолея, увеличилось на 10%. Захоронение "вождя мирового пролетариата" поддержали 56% опрошенных. Исследование провели в середине апреля среди 1500 тысяч жителей 43 российских регионов.

ЛБ

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