Резолюция Совета безопасности ООН по Сирии может быть принята сегодня

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21 апреля 2012, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

Совет безопасности ООН согласовал накануне вечером после многочасовых прений текст резолюции, предусматривающей увеличение число международных наблюдателей в Сирии с 30 до 300. Голосование по резолюции начнется в субботу в 19.00 по московскому времени.

Текст согласованной резолюции включает в себя предложения России и Европейского союза. Согласно документу, группа наблюдателей будет находиться в Сирии по меньшей мере три месяца под защитой сирийских сил безопасности.

"АН" писали, что МИД РФ распространил в пятницу текст своего варианта резолюции Совбеза ООН по учреждении мониторинговой миссии в Сирии.

Напомним, Россия и Китай 4 февраля во второй раз заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии, где с марта прошлого года продолжаются вооруженные столкновения между армией и оппозицией.

14 апреля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции по Сирии. Однако, Россия оставила за собой право подготовить предложения, которые должны будут внесены в проект перед началом голосования 21 апреля.

По данным ООН, общее число жертв конфликта в Сирии уже превысило 9 тысяч человек. В настоящее время в стране действует перемирие между войсками президента Башара Асада и оппозицией.План спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана по урегулированию ситуации предусматривает прекращение вооруженного насилия всеми сторонами, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск политического диалога между официальной властью и оппозицией.