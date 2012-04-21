Рокировка в главном российском тандеме может завершиться уже 8 мая

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21 апреля 2012, 00:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Госдума РФ планирует 8 мая провести дополнительное пленарное заседание. Информация об этом размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента. Ожидается, что на нём депутаты одобрят кандидатуру главы кабмина.

"АН" писали, что на 7 мая намечена инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина. В связи с этой процедурой, на дополнительном пленарном заседании палаты 8 мая в 15.00 мск планируется вынести на рассмотрение кандидатуру нового премьер-министра РФ, передает Интерфакс.

Депутаты "Единой России" и ЛДПР рассчитывают провести предварительные консультации с Дмитрием Медведевым 7 мая, а КПРФ и "Справедливая Россия" - 8 мая.