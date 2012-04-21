Российский омбудсмен Лукин разглядел в астраханском видео повод для тяжбы

//Политика

21 апреля 2012, 00:34 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Фото с сайта ombudsmanrf.org

В Астрахани на выборах мэра города были допущены серьезные нарушения, которые нужно расследовать в судебном порядке, вплоть до Страсбургского суда, заявил в пятницу уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин.

Он пояснил, что сделал этот вывод после просмотра видеозаписей с избирательных участков города, передают "Ведомости".

Бывшему кандидату в мэры Олегу Шеину, который держит голодовку протеста с 16 марта, Лукин посоветовал оспаривать итоги выборов через суд.

"АН" писали, что в пятницу председатель Центризбиркома Владимир Чуров заявил, что при просмотре видеозаписей с избирательных участков Астрахани представители ЦИК не увидели фактов фальсификации.

Прежде Чуров признавал, что были отдельные нарушения, но они, по его мнению, не могли повлиять на итоги голосования.

Напомним, Кировский суд Астрахани начнёт рассмотрение по существу иска Шеина к городскому избиркому. Его рассмотрение по существу начнется 26 апреля.