Между Россией и Италией сохраняются разногласия по ЕвроПРО

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20 апреля 2012, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что между Россией и Италией сохраняются "значительные разногласия" по вопросу создания системы противоракетной обороны НАТО в Европе.



Такое заявление Сердюков сделал по итогам встречи со своим итальянским коллегой Джанпаоло Ди Паоло. По словам главы оборонного ведомства, он пригласил замминистра обороны Италии для участия в международной конференции по вопросам ПРО. Об этом пишет РБК. Министерство обороны проведет эту конференцию в Москве 3-4 мая.