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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Медведев считает, что властям не стоит реагировать на все топовые новости

19 апреля 2012, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Власти не стоит реагировать на все события, которые попадают в топы новостей, считает Дмитрий Медведев. Президент России заявил, что значение имеют только те новости, которые имеют серьезное значение для общества.

"Считать, что выход какой-то темы в хэштеги - это повод для того, чтобы сразу снимать каких-то начальников, или давать немедленные разъяснения по линии пресс-службы, или еще что-то, - это, наверное, не вполне очевидно", - заявил глава государства. "Но с другой стороны, и игнорировать это не нужно", - отметил Медведев, передает ИТАР-ТАСС. "Вопрос в том, какая тема попадает в наиболее обсуждаемые вопросы. Есть очень резонансные - и тогда на них и власть должна реагировать, а есть абсолютно вздорные", - сказал Медведев на совещании по проблемам школьного образования в Санкт-Петербурге.

ЕЛ

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