Белоруссия волнуется: НАТО разактивничалось

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19 апреля 2012, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссию очень сильно беспокоит военная активность НАТО возле границ республики. Об этом заявил министр обороны Юрий Жадобин после заседания совместной коллегии Минобороны Белоруссии и России.



"Ситуация в мире и в регионе развивается так, что вопросам безопасности приходится уделять повышенное внимание. Возросла активность подготовки войск вблизи наших границ", - сказал Жадобин.

Он пояснил, что в последнее время в регионе ответственности Белоруссии и России появились десять военных аэродромов, четыре порта, которые предназначены для развертывания войск НАТО, на территории Польши в ближайшее время будет базироваться авиация США, а система противоракетной обороны развертывается вблизи белорусской границы.



В связи с этим Белоруссия заинтересована в расширении и укреплении военного сотрудничества с Россией. Он отметил, что стороны регулярно проводят совместные учения, например, сейчас на территории Белоруссии проходят учения с боевой стрельбой сил специальных операций Белоруссии и воздушно-десантных войск России. В сентябре 2012 года на территории Белоруссии пройдет стратегическое учение "Запад-2012", в котором примут участие войска Белоруссии и России.



В процессе совместной коллегии, как сказал министр, стороны "скорректировали позиции по ряду вопросов, касающихся жизнедеятельности региональной группировки войск Белоруссии и России и создания единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран. В частности, участники коллегии одобрили перечень органов военного управления, пунктов управления объединений, соединений и воинских частей, выделяемых в состав единой региональной системы ПВО, " сообщает РИА Новости.

Также в среду в Минске была согласована кандидатура командующего единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, имя которого министр не назвал.



