Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

КНДР угрожает взорвать Сеул и начать "священную войну"

19 апреля 2012, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

КНДР требует от президента Южной Кореи принести извинения за ложные сведения о затратах Пхеньяна на мероприятия в честь столетия Ким Ир Сена, иначе будет взорван Сеул. КНДР готова начать "священную войну".


 Накануне президент Ли Мен Бак заявил, что по приблизительным оценкам запуск спутника обошелся Пхеньяну в $850 млн. Он считает, что этих денег хватило бы на покупку 2,5 млн тонн зерна, которые бы разрешили проблему нехватки продовольствия в стране на шесть лет.
Лидер Республики Корея также отметил, что $350 млн, которые были потрачены КНДР на мероприятия в честь столетия отца нации, можно было бы потратить на то, чтобы кормить 24 млн граждан страны в течение 100 дней.
КНДР в свою очередь обвинило Южную Корею в том, что она предоставила ложные сведения о расходах на празднование столетнего юбилея Ким Ир Сена.
Пхеньян заявил, что подобная информация распространяется Сеулом, чтобы запятнать репутацию КНДР и подорвать внутреннее единство в стране, сообщает «Интерфакс».
Север начнет "священную войну, чтобы уничтожить группу предателей, если Южная Корея немедленно не извинится за оскорбление "празднования годовщины», таково заявление правительства Северной Кореи.

НС

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан