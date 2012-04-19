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19 апреля 2012, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

КНДР требует от президента Южной Кореи принести извинения за ложные сведения о затратах Пхеньяна на мероприятия в честь столетия Ким Ир Сена, иначе будет взорван Сеул. КНДР готова начать "священную войну".



Накануне президент Ли Мен Бак заявил, что по приблизительным оценкам запуск спутника обошелся Пхеньяну в $850 млн. Он считает, что этих денег хватило бы на покупку 2,5 млн тонн зерна, которые бы разрешили проблему нехватки продовольствия в стране на шесть лет.

Лидер Республики Корея также отметил, что $350 млн, которые были потрачены КНДР на мероприятия в честь столетия отца нации, можно было бы потратить на то, чтобы кормить 24 млн граждан страны в течение 100 дней.

КНДР в свою очередь обвинило Южную Корею в том, что она предоставила ложные сведения о расходах на празднование столетнего юбилея Ким Ир Сена.

Пхеньян заявил, что подобная информация распространяется Сеулом, чтобы запятнать репутацию КНДР и подорвать внутреннее единство в стране, сообщает «Интерфакс».

Север начнет "священную войну, чтобы уничтожить группу предателей, если Южная Корея немедленно не извинится за оскорбление "празднования годовщины», таково заявление правительства Северной Кореи.



