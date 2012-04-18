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18 апреля 2012, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта OpenSpace.ru

Главный "роспильщик" России блогер Алексей Навальный вошел в список 100 самых влиятельных людей мира 2012 года по версии американского журнала The Times. Он оказался единственным представителем России в этом перечне.

Редакция объяснила включение оппозиционера в список его успехами в борьбе с коррупцией и объединении людей через социальные сети. Гарри Каспаров в своей статье для "Тайм" написал, что, цитата, "харизма и язвительный юмор Навального идеально подходят для борьбы с серым скучным Кремлем".

Российский оппозиционер вытеснил из списка знаменитую телеведущую Опру Уинфри – она впервые за восемь лет не вошла в перечень самых влиятельных людей.

"Список 100 самых влиятельных людей мира" журнала The Times составляется ежегодно и не является рейтингом, напоминает Интерфакс.

"Это те люди, которые вдохновляют нас, развлекают нас, заставляют нас измениться и изменить наш мир", - отмечает редакция The Times.

И всё же, "золотая сотня" представлена не по алфавиту. Согласно логике журнала Навальный на 42-м месте - на 15 пунктов выше Барака Обамы и 24 пунта выше Ангелы Меркель. Правда, рядовому россиянину имена 70% топ-100 скажут мало: " они вдохновляют, развлекаютс, заставляют измениться и изменить мир Америки".