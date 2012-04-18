ПАРНАС врастёт крылом в Республиканскую партию

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18 апреля 2012, 20:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта svobodanaroda.org

В Москве федеральный политсовет ПАРНАСа в среду принял решение официально зарегистрировать партию на базе Республиканской партии, чтобы получить доступ к выборам уже в этом году, заявил Михаил Касьянов на брифинге.

"Вопрос о названии будет решен на съезде партии, который пройдет не позднее 8 июля", - сказал политик, передает сайт ПАРНАСА.

"Мы как ПАРНАС стремимся и будем участвовать в выборах уже в октябре. Решение о доступе к выборам на основе восстановления регистрации Республиканской партии России - это механизм реализации нашей политической воли", - отметил Касьянов.

Вопрос, по словам политика, лишь в том, пустит ли нас власть участвовать в этих выборах.

"Закон не изменился, закон старый. Все крючки властей остались - нам никто не предъявлял претензий по численности партии", - отметил он.

Касьянов подчеркнул, что в 2013 году ПАРНАС будет обязательно участвовать в региональных выборах. Партия продолжит участвовать и в протестном движении – голоса "рассерженных горожан", и не только горожан, должны быть услышаны, а их чаяния реализованы, отметил Касьянов.

"АН" писали, что в апреле минувшего года Европейский суд по правам человека признал незаконным ликвидацию в 2006 году Минюстом Республиканской партии России. 16 марта 2012 года в Верховном суде РФ Республиканская партия и Министерство юстиции России заключили мировое соглашение о возвращении регистрациии РПР в реестр политических партий.