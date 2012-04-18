Первомайское шествие в Москве будет двухголовым

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18 апреля 2012, 10:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта storage1.censor.net.ua

В Москве президент и премьер-министр России могут принять участие в первомайской демонстрации. Пойдет ли медведевопутинский тандем по советской традиции с народом на шашлыки после марша, не уточняется.

Шествие, начнется у Белорусского вокзала и увенчается митингом напротив здания мэрии на Тверской, передает Интерфакс. Отцы-лидеры России, возможно, поведут колонну под лозунгом "Даёшь справедливость!".

Предполагается, что в одной колонне по улицам столицы пройдут представители ФНПР, "Единой России" и Общероссийского народного фронта сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник в Федерации независимых профсоюзов России, а также на неназванного члена "Единой России".