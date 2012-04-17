//Политика

17 апреля 2012, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с philanthropy.ru

Владимир Путин поблагодарил Бориса Громова за проделанную работу. Уходящий премьер-министр России сказал уходящему губернатору Московской области: «Вы всегда делали все для достижения максимального результата». А ведь именно при Громове область была банкротом на 150 млрд. руб., и там было введено внешнее управление. Специально для «АН» на вопрос «Что на самом деле могут означать слова Путина?» отвечают…



Андрей Нечаев, президент банка «Российская финансовая корпорация», экс-министр экономики России (1992-1993 гг.):

«Громова не будут преследовать за те серьезные недостатки…»

- Думаю, слова Путина означают некоторую индульгенцию на то, что Громова не будут преследовать за те серьезные недостатки, которые были допущены в работе администрации Московской области. Если говорить о крупных госчиновниках высшего федерального уровня или о губернаторах (за исключением одного-двух), то у нас отсутствуют прецеденты их уголовного преследования. Как правило, все это останавливается где-то на предыдущем уровне – вице-губернаторах, замминистрах и т.п. Видимо, продолжает действовать принцип: «Своих не сдаем!»

Александр Лебедев, председатель совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», депутат Госдумы IV созыва:

«Вряд ли Путин намекал на Алексея Кузнецова и тот миллиард долларов…»

- Когда один большой начальник провожает другого большого начальника (того, который чуть меньше) на пенсию, то всегда говорит какие-то формальные слова. Так что здесь не было какого-то специального скрытого подтекста, а были обычные дежурные фразы, слова, которые и говорят в подобных случаях. И вряд ли Путин каким-то образом намекал на Алексея Кузнецова и тот миллиард долларов, который был присвоен этим министром финансов вместе со своей американской женой. Правда, я не думаю, что премьер высоко оценил деятельность Громова, ведь даже одна эта история с Кузнецовым стоит очень многого. По масштабам ее можно сравнить с тем, когда два банкира, Бородин и Пугачев, присвоили, наверное, миллиардов восемь долларов. И ни в том, ни в другом, ни в третьем случае ничего, собственно, и не происходит. Так что Громова, что называется, сбоку проводили, и все было посвящено не этой теме. Тут нужно было пожать руку Шойгу, сказать, мол, принимайте область, и изобразить, что скоро все будет застроено доступным жильем по 48 тыс. рублей за метр. Но я не очень понимаю: если вокруг в Подмосковье цена за один «квадрат» 78 тыс. руб., то какой же частный застройщик будет продавать жилье по 48 тыс.? Кто мне объяснит, что же это за искажение законов рынка Адама Смита? Получается, что либо частный застройщик - больной, либо все это просто вранье!.. Конечно, вранье – от начала и до конца.

Геннадий Селезнев, бывший кандидат на пост губернатора Московской области (1999-й г.), лидер общественного движения «Россия», бывший председатель Госдумы РФ II-III созывов (1996—2003 гг.):

«Губернатор Московской области особо и не сопротивлялся»

- За словами Путина стоит то, что Громов дал согласие, чтобы пол-области ушло под город Москву. Когда обсуждался данный проект, то губернатор Московской области особо и не сопротивлялся, - вот за это его и поблагодарили. А больше я не знаю, за что его благодарить… За разворованный бюджет? За прокуроров, лоббировавших казино? Одного из них из Варшавы так и не могут достать. И с Кузнецовыми – тоже полная молчанка. Что касается этой истории с Кузнецовым и украденными миллиардами, то я вообще удивляюсь, почему не шевелятся следственные органы. Полная тишина! Вроде бы он объявлен в федеральный розыск, вроде все знают, где он живет, его показывают по ТВ, но никто не предпринимает никаких действий.

Андрей Метельский, заместитель председателя Мосгордумы:

«Человека поблагодарили за хорошо проделанную работу»

- Я понимаю это так: человека поблагодарили за хорошо проделанную и выполненную работу. И я не вижу здесь ничего другого, никаких подводных камней. А если кто-то хочет знать, что на самом деле имел в виду избранный президент, то и надо спросить у самого Владимира Владимировича. Что касается господина Кузнецова, то мне неведома эта история, а комментировать слухи – это самое последнее дело.