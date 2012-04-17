"Чёрная метка"? Чурова не позвали на расширенное заседание Госсовета

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17 апреля 2012, 10:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото Associated Press c radiomayak.ru

В Кремле через неделю, 24 апреля пройдёт расширенное заседание Госсовета. Предстоящее мероприятие будет представительным, "но не с таким размахом", как четыре года назад. Главу ЦИК на "большой хурал" не позвали, а лидер КПРФ сам не придет.

На заседании Госсовета выступит только президент Дмитрий Медведев. Никаких дискуссий не предусмотрено.

"Заседание обещает быть неординарным - в последний раз Госсовет в расширенном составе собирался четыре года назад, в почти зеркальной обстановке: Дмитрий Медведев был кандидатом в президенты, а Владимир Путин готовился уйти в правительство", - сообщают "Известия" во вторник.

По данным источников газеты в Кремле, на встречу пригласят губернаторов, руководство администрации президента, членов правительства, председателей высших судов. Также позовут вице-спикеров Госдумы, ряд общественных деятелей, лидеров парламентских партий.

На Госсовет позовут и первых лиц непарламентских партий: глав "Яблока" Сергея Митрохина, "Правого дела" Андрея Дунаева и лидера "Патриотов России" Геннадий Семигина. В числе приглашенных также окажутся бизнесмены и представители "Открытого правительства", сообщает издание.

При этом главу ЦИК Владимира Чурова звать в Кремль не собираются.

"Приглашают не по формальному статусу человека, а по смыслу мероприятия", - объяснил "Известиям" источник в президентской администрации.

Тем временем лидер коммунистов Геннадий Зюганов приходить на Госсовет не намерен.

"В этот день лидер Компартии будет находиться в Страсбурге на сессии ПАСЕ - там будут обсуждаться итоги президентских выборов в России", - сообщил пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.