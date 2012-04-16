Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Британский лорд наградит того, кто приведет к нему Обаму и Буша

16 апреля 2012, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Назир Ахмед, член палаты лордов Соединенного Королевства, объявил награду в 16 млн $ за поимку Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего. Это связано с объявлением США охоты на лидера  «Лашкар-э-Тайба», Хафиза Муххамада Саида. 

«Если США могут обещать 10 миллионов долларов за поимку Хафиза Саида, то я имею право объявить награду в 10 миллионов фунтов за президента Обаму и его предшественника Джорджа Буша-младшего», - заявил Назир Ахмед на приеме в его честь в Пакистане. Лорд считает, что решение назначить вознаграждение за поимку Саида – это оскорбление всего мусульманского мира.
Политика тут же отстранили от членства в Лейбористской партии. Сам же Ахмед таким решением удивлен, и категорически отрицает  информацию о якобы сделанных громких заявлениях, сообщает ИТАР-ТАСС.
Лорд Назир Ахмед  -  первый мусульманин, получивший от британской королевы пожизненный титул пэра. Он активно защищает интересы исламских общин в Соединенном Королевстве, не забывая регулярно критиковать США.

НС

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан