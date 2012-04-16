Британский лорд наградит того, кто приведет к нему Обаму и Буша

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16 апреля 2012, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Назир Ахмед, член палаты лордов Соединенного Королевства, объявил награду в 16 млн $ за поимку Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего. Это связано с объявлением США охоты на лидера «Лашкар-э-Тайба», Хафиза Муххамада Саида.

«Если США могут обещать 10 миллионов долларов за поимку Хафиза Саида, то я имею право объявить награду в 10 миллионов фунтов за президента Обаму и его предшественника Джорджа Буша-младшего», - заявил Назир Ахмед на приеме в его честь в Пакистане. Лорд считает, что решение назначить вознаграждение за поимку Саида – это оскорбление всего мусульманского мира.

Политика тут же отстранили от членства в Лейбористской партии. Сам же Ахмед таким решением удивлен, и категорически отрицает информацию о якобы сделанных громких заявлениях, сообщает ИТАР-ТАСС.

Лорд Назир Ахмед - первый мусульманин, получивший от британской королевы пожизненный титул пэра. Он активно защищает интересы исламских общин в Соединенном Королевстве, не забывая регулярно критиковать США.



