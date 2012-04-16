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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Первые наблюдатели ООН начнут работать в Дамаске уже сегодня

16 апреля 2012, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Первая группа наблюдателей ООН, которая будет следить за ходом выполнения плана спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана по урегулированию кризиса в Сирии, прибыла в Дамаск.


 Самолет с группой из шести международных невоенных наблюдателей на борту приземлился в сирийской столице через сутки после того, как Совет безопасности ООН одобрил соответствующую резолюцию. Группа наблюдателей начнет свою работу уже сегодня. Ее задача - оценить нынешнюю обстановку в стране с точки зрения безопасности и наладить работу с сирийскими властями.

НС

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