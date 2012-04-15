МИД РФ: группа G6 разрешила использовать атомную энергию Ирану

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15 апреля 2012, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта iran.ru

Исламская Республика Иран имеет полное право на мирное использование атомной энергии при условии соблюдения страной международных обязательств, решила группа G6 на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Существенно, что всеми участниками стамбульского раунда официально подтверждены права иранской стороны согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, включая право на мирное использование атомной энергии, при условии соблюдения Ираном соответствующих международных обязательств", — отметил дипломат, передает ИТАР-ТАСС.

"Результатами раунда удовлетворены, встреча прошла конструктивно, в деловом ключе. Есть несколько конкретных договоренностей. Самое главное — достигнуто понимание, что надо идти дальше, причем идти на основе принципов поэтапности и взаимности, которые Россия отстаивала с самого начала нынешнего этапа диалога с Ираном", — подчеркнул Сергей Рябков.

"АН" писали, что в воскресенье чуть ранее США и Евросоюз выразили удовлетворение проведенными в Стамбуле переговорами.

Напомним, второй раунд переговоров "шестерки" (или группы "5+1": пять постоянных членов СБ ООН: США, Великобритания, Франция, Китай, Россия плюс Германия) прошел в Стамбуле. Третий этап Тегеран и страны "шестерки" договорились провести 23 мая в Багдаде.

США, Израиль и ряд их западных союзников неоднократно обвиняли Тегеран в том, что в развитии своей ядерной программы он преследует военные цели, не предъявляя при этом какие-либо реальные аргументы в поддержку своих заявлений. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии. Кроме того, Иран настаивает на том, что он, как государство, подписавшее Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и будучи членом МАГАТЭ, имеет полное право разрабатывать и приобретать ядерные технологии, предназначенные для мирных целей.

МИД РФ заявляет, что военного удара по Ирану допустить нельзя. Наличие военной составляющей ядерной программы Ирана не доказано.

Президент США 13 марта распорядился еще на год продлить односторонние экономические санкции против Ирана. Чуть ранее Барак Обама заявил, что США сделают все возможное, чтобы Иран не заполучил ядерное оружие, однако Белый дом намерен добиваться решения иранской ядерной проблемы дипломатическими средствами. Обама также рекомендовал премьеру Израиля и "Моссаду" в начале февраля воздержатся от удара по Ирану.