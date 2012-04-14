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//Политика

В МВД опровергли информацию о новой реформе ведомства

14 апреля 2012, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

В МВД опровергли информацию о новой реформе ведомства

Информация о том, что глава МВД РФ Рашид Нургалиев предложил провести новую реформу ведомства, которая может начаться уже в  мае, не соответствует действительности.

"Данная информация не соответствует действительности. Выступая 13 апреля в Государственной думе Федерального Собрания РФ, министр внутренних дел Рашид Нургалиев отметил, что реформа МВД России продолжается.

Проведенные в прошлом году организационно-штатные изменения и переаттестация личного состава - это только часть мероприятий, связанных с реформированием министерства", - сообщает пресс-служба министерства.

"АН" сообщали, что министр внутренних дел Рашид Нургалиев  предложил провести новую реформу МВД.

В центральном аппарате ее аккуратно называют "оптимизацией". 

ИЧ

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