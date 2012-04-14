Нургалиев считает, что полиции поможет новая реформа МВД

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14 апреля 2012, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Министр внутренних дел Рашид Нургалиев предложил провести новую реформу МВД. В центральном аппарате ее аккуратно называют "оптимизацией". Реформа оптимизации ведомства начнется совсем скоро, в мае, сразу после назначения членов нового правительства, скорее всего, премьера Дмитрия Медведева.

В новой реформы МВД предполагается снова перераспределить силы между департаментами и управлениями, а заодно провести переназначения некоторых руководящих сотрудников, пишет "Коммерсантъ".

В частности, речь идет об обязательной ротации генералов. Некоторые из них, например, фигурирующие в коррупционных скандалах начальник ГУ МВД по Московской области Николай Головкин и начальник главного следственного управления ГУ МВД по Москве Иван Глухов, занимают свои должности с 2001 и 1999 года соответственно. В пятницу, 13 апреля, Нургалиев отчитывался перед депутатами Госдумы. В докладе министр коснулся первых итогов масштабной реформы полиции, начавшейся в 2011 году по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева.Напомним, парламентарии потребовали отчета главы МВД после скандального инцидента в отделе полиции "Дальний" в Казани, где в результате насильственных действия полицейских погиб заключенный."Справедливороссы" предложили снять Нургалиева.Начать оптимизацию в МВД планируют в мае, но неизвестно, под чьим руководством она будет проводиться - Рашида Нургалиева или уже нового министра.