Губернатор Костромской области отправлен в отставку

Губернатор Костромской области Игорь Слюняев отправлен в отставку. Слюняев уволен по собственному желанию. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Костромской области Игоря Слюняева".

Как передает Интерфакс, Президент назначил Сергея Ситникова временно исполняющим обязанности губернатора Костромской области до вступления в должность лица, наделенного полномочиями губернатора Костромской области.