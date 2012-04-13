Ресин возглавил комиссию Госдумы по строительству парламентского центра

Советник мэра Москвы и депутат Госдумы Владимир Ресин возглавит комиссию по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения парламентского центра.

В пятницу Государственная дума проголосовала за создание комиссии по строительству парламентского центра. В ее состав входят представители всех фракций на пропорциональной основе.

Комиссия создается на срок полномочий Госдумы шестого созыва. Председатель комиссии ежегодно до 15 декабря должен будет представлять палате отчет о ее деятельности.Комиссия будет работать совместно с Советом Федерации, взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, администрацией президента РФ, правительством города Москвы, передает РИА Новости.

Глава думского комитета по регламенту и организации работы палаты Ильдар Габдрахманов пояснил, что сейчас пока нет какого-либо приоритетного варианта для размещения парламентского центра.