Россия выступает за присоединение Индии и Пакистана к ШОС

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия поддерживает членство Индии и Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества. Москва считает, что их присоединение к ШОС не займет много времени.

"В ШОС, и мы сегодня на трехсторонней встрече говорили, действует принцип открытости", - заявил Лавров. По его словам, "уже приняты специальные положения о наблюдателях, сейчас эти положения переводятся на конкретный язык, который должен сформулировать правовые, организационные и финансовые аспекты присоединения государств к членству в ШОС". "Рассчитываем, что эта работа не займет много времени", - цитирует Сергея Лаврова РИА Новости. По его словам, Пакистан уже обратился с просьбой о вступлении в организацию.