Миронов сообщил о приостановке голодовки в Астрахани

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что объявившие голодовку в знак протеста против итогов выборов мэра города в Астрахани эсеры решили приостановить голодовку.

Сергей Миронов накануне прибыл в Астрахань, чтобы поддержать экс-кандидата на пост градоначальника Олега Шеина, не согласного с результатами выборов. Доктор Лиза, Елизавета Глинка вчера сообщала, что нужно срочно заканчивать голодовку.

Из Астрахани Миронов сделал звонок Чурову, попросил его лично просмотреть все видеозаписи участков. Он пообещал, что сделает это", - написал Миронов в своем микроблоге в "Твиттере".



