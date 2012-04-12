Россия затягивает процесс облегчения визового режима с США. Представители Соединенных Штатов неоднократно призывали Госдуму ускорить ратификацию "исторического соглашения" по визам, подписанного еще в ноябре 2011 года.

Но российская сторона откладывает принятие соглашения об облегчении визового режима с Америкой. Этот документ до сих пор не передан на ратификацию в Госдуму, пишет в четверг "Коммерсант".

В Госдуме уверяют, что готовы начать процесс ратификации - как только получат текст соглашения, но и автоматического утверждения не обещают. Первый замглавы комитета Госумы по международным делам Андрей Климов подтвердил, что этот документ на ратификацию думцев еще не поступал.

Работающий в Москве высокопоставленный западный дипломат, имя которого не называется, поставил под сомнение способность России за год исполнить требования для облегчения визового режима не только с США, но и с ЕС.

"Если уж Москва полгода тянет с ратификацией подписанного соглашения с США, то чего ждать в отношении гораздо более сложного диалога с ЕС?", - отметил дипломат.



Ранее сообщалось, что посольство США в РФ с 9 марта начало выдавать россиянам визы по упрощенной процедуре, не проходя обязательного интервью с сотрудником посольства. Нововведение коснется получателей американской туристической, транзитной и визы для экипажей судов, если срок ее действия истек в течение последних 47 месяцев. Ранее получить визу без собеседования могли те, у кого предыдущая американская виза закончилась не более чем за 11 месяцев до подачи заявления.

В то же время прежние правила продления виз остаются в силе для представителей творческих профессий, для осуществления религиозной деятельности, студенческих виз, виз для участников программ обмена, журналистов и временных работников. Однако сотрудники консульства сохраняют за собой право провести собеседование с любым заявителем.

Россия предложила упростить визовый режим с США еще весной прошлого года. С таким предложением обратился к главе Белого дома Бараку Обаме президент РФ Дмитрий Медведев.