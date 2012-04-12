В США Лавров обсудил с Клинтон судьбу Бута и Ярошенко

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена добиваться возвращения на родину осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Хиллари Клинтон в Вашингтоне сообщил, что они обсуждали "и Бута, и Ярошенко, и ряд других вопросов, которые связаны с правами наших граждан, которые оказались на территории США и подвергаются преследованию".

По словам российского министра иностранных дел, понимание того, что вопрос надо решать в правовом поле есть, передает Интерфакс.

"Мы являемся участниками соответствующих международных конвенций, которые позволяют обеспечить взаимодействие в сфере оказания взаимной правовой помощи", - уточнил Сергей Лавров. По его словам, судьба россиян, какие бы обвинения в их адрес ни выдвигались, безусловно, беспокоит власти. "Мы хотели бы, чтобы они находились на территории России", - сказал Лавров.