Путин: Пункт НАТО в Ульяновске нам выгоден для стабильности в Афганистане

После итогового отчета о работе правительства Владимир Путин ответил на вопросы депутатов, один из которых касался транзитного пункта НАТО в Ульяновске, премьер сказал, что пункт НАТО нужен, он соответствует нацинтересам России для стабильности в Афганистане.

Российский премьер считает, что "нужно очень прагматично подходить к определению того, что нам выгодно, соответствует это нашим национальным интересам или не соответствует. Нашим национальным интересам соответствует поддержание стабильности в Афганистане и мы публично говорим об этом: мы будем вам помогать, поэтому транзит будем обеспечивать".

Он уточнил: "Что касается Ульяновска, никакая там не база НАТО, это просто, как военные говорят, площадка подскока в случае транзита соответствующих военных грузов по воздуху, поэтому уверяю вас, ничего не соответствующего нашим интересам не происходит, наоборот, все что делается в этой сфере, полностью соответствует национальным интересам Российской Федерации и нашего народа".

Также Владимир Путин напомнил, что через Россию уже был разрешен транзит в Афганистан некоторым странам, и в этой связи премьер спросил депутатов - в чем в таком случае проблема, чтобы предоставить этот транзит самой НАТО, "вот в этом моя позиция - надо помогать им решать проблему по стабилизации ситуации в Афганистане или придется делать это самим", - подытожил Владимир Путин.