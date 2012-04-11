Путин пообещал рост средней зарплаты к 2020 году на 60-70%

Владимир Путин пообещал, что средняя реальная зарплата в России должна к 2020 году увеличиться не менее чем на 60-70%. Выступая с ежегодным отчетом, премьер поставил задачу - власти должны сосредоточиться на создании высокоэффективных рабочих мест.

Путин заявил: «Миллионы людей сегодня заняты на устаревших, неэффективных рабочих местах с низкой зарплатой и отсутствием перспектив. Мы должны дать им другую работу: интересную, хорошо оплачиваемую. А значит - способную обеспечить высокие стандарты жизни, достойный заработок и возможность содержать большую семью».

«Создание качественных рабочих мест - это востребованность нашего человеческого потенциала. Это ключ к победе над бедностью. Это массовый средний класс», - подчеркнул глава действующего правительства.

По словам будущего президента, «средняя реальная заработная плата в России к 2020 году должна увеличиться не менее чем в 1,6-1,7 раза». Премьер также призвал «сформировать все условия для активной, полноценной занятости для людей с ограниченными возможностями». По итогам 2011 года средняя зарплата в России составила 25,6 тысячи рублей.