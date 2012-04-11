В Вашингтоне сегодня начнется саммит «большой восьмерки»

Министры иностранных дел «большой восьмерки»: семь ведущих индустриальных государств и Россия соберутся сегодня в Вашингтоне.

Особое внимание на двухдневной встрече будет посвящено ситуации в Сирии, а также запланированным переговорам по ядерному вопросу с Ираном.

Следующий саммит G8 состоится в середине мая в резиденции американского лидера - Кэмп Дэвид в штате Мэриленд, на нем будут присутствовать Германия, Россия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония.