Сирийские беженцы в Турции встретили Аннана лозунгами против России

Сирийские беженцы, разместившиеся в палаточном лагере Яйладагы в Турции, встретили спецпосланника ООН Кофи Аннана плакатами с лозунгами, направленными против президента Сирии Башара Асада и России.



"Ассад + Россия = резня", - плакат с таким лозунгом нес один из беженцев, встречавших Аннана в лагере, где размещены около 2,7 тысячи человек. Другие беженцы несли в руках флаги Турции и "новой Сирии".

Лагерь Яйладагы располагается всего в пяти километрах от турецко-сирийской границы на территории бывшего табачного склада. Этот лагерь стал первым из лагерей, которые власти Турции оборудовали для размещения сирийских беженцев весной 2011 года.

Кофи Аннан находился в Турции с визитом по просьбе властей страны.

Россия и Китай 4 февраля заблокировали принятие в СБ ООН резолюции по Сирии, воспользовавшись правом вето. РФ и КНР, как постоянные члены СБ, уже во второй раз за последние полгода не пропускают "сирийские" резолюции, содержащие неприемлемые для них формулировки. В Москве и Пекине опасаются повторения в Сирии так называемого "ливийского сценария", при котором может осуществляться внешнее силовое вмешательство.

Спецпосланником ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) для мирного урегулирования ситуации в Сирии был назначен Кофи Аннан. Россия поддержала назначение Аннана спецпосланником по Сирии и его миссию в Дамаске. Миссию бывшего главы ООН поддерживают и страны-члены ЛАГ, сообщает РИА Новости.

План Аннана по преодолению кризиса в Сирии предусматривает выполнение правительством страны и оппозицией ряда обязательств, в частности, прекращение вооруженного насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального механизма ООН, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск инклюзивного межсирийского политического диалога. Предложения спецпосланника были единогласно поддержаны Советом Безопасности ООН в заявлении его председателя от 21 марта. При этом было четко зафиксировано, что Кофи Аннан будет регулярно информировать Совбез о продвижении своей миссии.



