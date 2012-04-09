Вице-спикер Госдумы, руководитель высшего совета партии ЛДПР Игорь Лебедев заявил по итогам заседания фракции, что партия поддержит предложение об отставке главы МВД Рашида Нургалиева.

Игорь Лебедев сказал: "ЛДПР поддержит предложение депутатов, чтобы Нургалиев ушел в отставку".

Требование об отставке Нургалиева в связи с рядом резонансных дел против полицейских также поддерживает и партия справедливороссов. "Единая Россия" и КПРФ пока воздерживаются от подобных заявлений - они ждут отчета министра перед Госдумой. В пятницу Нургалиев выступит в Госдуме с докладом в рамках "правительственного часа", передает РИА Новости.