Кудрин: Новый кризис может повлечь смену власти в России

Бывший министр финансов, лидер Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин выразил мнение, что новый экономический кризис может повлечь смену власти в России.

Алексей Кудрин сказал, что "страна уже проходила такой, вызванный снижением цен на нефть, кризис в 1990 году и в 1998 году. Это завершилось, по сути, сменой всей власти в государстве. Так может случиться вновь", - цитирует Кудрина "МК".

Экс-министр считает, что распад, как это было с СССР, России возможно и не грозит, но весьма вероятны "серьезные проблемы, в том числе и межрегионального характера. У нас Россия - это в какой-то определенной степени мини-СССР. Мы должны понимать: у нас в истории всегда будет присутствовать угроза раскола. И только грамотная экономическая политика элиты и властей сможет консолидировать общество. Как только мы начинаем делать большие ошибки - а, на мой взгляд, мы уже начали их делать, - мы всегда будем стоять перед угрозой раскола", - сказал он.

Кроме того, Кудрин уверен, что протестное движение, которое активизировалось в стране в последние месяцы,не "захлебнулось", "оно будет продолжаться в самых разных формах. И очень важно сделать так, чтобы эти формы имели конструктивный характер. Именно для этого мы и организовали свой комитет гражданских инициатив".