Иванов: Созывать в России конституционное собрание нецелесообразно

Глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что подготовку проекта федерального конституционного закона о созыве конституционного собрания в Кремле сочли нецелесообразной.

Сергей Иванов сказал журналистам в понедельник, что рабочая группа после проработки данного вопроса признала это нецелесообразным: "Рабочая группа признала нецелесообразным. В поручении президента не говорилось о создании закона. Речь шла о том, чтобы проработать вопрос. Проработали и приняли решение".

Ранее президент РФ Дмитрий Медведев поручил представить ему предложения оо возможности подготовки проекта федерального конституционного закона о созыве конституционного собраниякоторе является представительным органом, создаваемым для пересмотра положений ряда глав Конституции.