МИД РФ: Россия будет добиваться выдачи Бута

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что Россия будет добиваться выдачи Виктора Бута, осужденного в США, на родину. Министр считает, что для этого есть все правовые инструменты.

В пятницу на пресс-конференции Сергей Лавров сказал: "Мы будем активно поддерживать апелляцию, которую адвокаты Бута планируют подать. И в любом случае будем добиваться возвращения его на родину. У нас правовые инструменты для этого в отношениях с Соединенными Штатами есть".

Напомним, россиянин Виктор Бут был приговорен Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка к 25 годам лишения свободы и штрафу в 15 млн долларов, суд признал его виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.

Ранее в Министерстве юстиции России заявили, что Виктор Бут может быть выдан на родину в соответствии с Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц, ратифицированной обеими странами.