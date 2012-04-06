Грузия прекращает взаимодействие с Россией, предусмотренное договором "Открытое небо". "С решением грузинских властей ознакомлены все участники соглашения", - говорится в заявлении грузинского Министерства иностранных дел.

"Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по договору, и, кроме того, с 2010г. предпринимает попытки использовать соглашение для легализации так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии", - заявляет внешнеполитическое ведомство Грузии. Российская сторона, считают в Тбилиси, использует в своих политических целях пункт соглашения, запрещающий наблюдательные полеты в радиусе менее 10 км от границы государств, не подписавших договор.