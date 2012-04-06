В московской конференции по ПРО примут участие 49 из 50 стран

49 из 50 стран подтвердили участие в международной конференции по противоракетной обороне (ПРО) в Москве. Мероприятие состоится в мае 2012 года. Одна из стран не сможет направить своего представителя "по внутриполитическим причинам".

Помимо стран - участниц НАТО, на конференцию приглашены представители Китая, Южной Кореи, Японии, Содружества Независимых Государств и Организации Договора о коллективной безопасности. Как отметил начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Сергей Кошелев, в ходе конференции не планируется принимать никаких решений. Цель запланированного в Москве мероприятия - обсуждение проблематики ПРО. Как сообщил Кошелев, в настоящее время приглашенные страны определяют, кто именно будет представлять их на конференции, передает РБК. Россия предлагала направить на нее заместителей военных ведомств.