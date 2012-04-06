От участия в конференции по ПРО в Москве отказалась только одна страна

Участие в международной конференции по противоракетной обороне (ПРО) в Москве в мае 2012г. подтвердили 49 из 50 приглашенных стран. Одна из стран отказалась "по внутриполитическим причинам".



Об этом сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Сергей Кошелев на встрече с военными атташе иностранных государств. Отказавшуюся участвовать страну представитель Минобороны не назвал. Однако он отметил, что, кроме стран - участниц НАТО, на конференцию приглашены представители Китая, Южной Кореи, Японии, Содружества Независимых Государств и Организации Договора о коллективной безопасности. Что касается НАТО, то, по словам С. Кошелева, в ходе последней встречи с представителями альянса ему показалось, что ответ НАТО также будет положительным.

В ходе конференции не планируется принимать никаких решений, ее целью является лишь обсуждение проблематики ПРО. В настоящее время приглашенные страны определяют, кто именно будет представлять их на конференции. Россия предлагала направить на нее заместителей министров обороны. РФ на ней будет представлять начальник Генерального штаба Николай Макаров, сообщает РБК.

Также в конференции примут участие более 40 независимых экспертов неправительственных организаций.

В рамках конференции 4 мая 2012г. ее участники посетят один из объектов российской ПРО, расположенный у п. Софрино.



