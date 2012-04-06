Представлять Россию в НАТО будет Александр Грушко

Александр Грушко в ближайшее время будет назначен на должность постоянного представителя России при НАТО. Информацию о том, что постпредом станет Грушко, подтверждают источники в российском МИДе и ряд СМИ.

В настоящее время Грушко занимает пост заместителя министра иностранных дел. О готовящемся назначении 6 апреля сообщает "Коммерсантъ". По словам источника, "Грушко - профессионал и давно занимается НАТО". "Ему фактически ничего не надо объяснять", - отметил источник издания, выразивший надежду, что замглавы МИД "быстро войдет в курс дела". Как ожидается, первым официальным мероприятием, в котором Грушко примет участие в статусе постпреда, станет заседание совета Россия - НАТО 19 апреля.