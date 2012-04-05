Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о создании «Новой элиты нации»

В четверг президент Украины подписал указ о создании президентского кадрового резерва «Новая элита нации». Предельная численность резерва, согласно документу, определена в 500 человек.

Цель указала Виктора Януковича - создать механизм подбора в президентский кадровый резерв наиболее одаренных граждан Украины. "Новая элита нации" будет привлечена к реализации реформ в сферах государственного управления, передает «Интерфакс». Формирование данного резерва осуществляется на основании рекомендаций Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.