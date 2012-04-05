Лукашенко может помиловать осужденных оппозиционеров

В ближайшее время Александр Лукашенко намерен рассмотреть вопрос о помиловании обратившихся к нему политиков, осужденных за события 19 декабря 2010 года. Президент Белоруссии возможно помилует осужденных оппозиционеров.

Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам внешней политики. Об этом сообщает Интерфакс. По его словам, решения будут приниматься по тем лицам, которые осознали "пагубность" своей позиции в отношении собственного государства.