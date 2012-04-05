МВД Германии предлагает вернуть границы между странами Шенгена

Глава МВД Германии Ханс-Петер Фридрих счел необходимым ввести постоянный пограничный контроль между странами Шенгенского соглашения.

В интервью газете Rheinische Post министр внутренних дел отметил, что его точку зрения о необходимости реформирования правил шенгена полностью разделяет глава МВД Франции Клод Геан.

На этом настаивают и некоторые другие страны ЕС. Таким образом государства надеются снизить поток нелегальных мигрантов и повысить уровень безопасности, передает "Вести ФМ" .

Разговор о введении паспортного контроля на внутренних границах ЕС идет уже не первый год.

Напомним, в 2011 году, в разгар арабских "революций", Франция ввела проверку документов на границе с Италией из-за того, что в эту страну через итальянскую территорию следовали тысячи нелегальных беженцев из Северной Африки. Николя Саркози предложил пересмотреть правила "шенгена".



Немецкий министр подчеркнул, что открытые границы много значат для единой Европы, но нельзя оставлять без внимания вопросы безопасности. По словам министра, если такие страны, как Греция, не могут контролировать свои внешние границы, то необходимо вводить контроль внутри шенгена. нелегальную иммиграцию.