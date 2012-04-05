Валерий Радаев стал губернатором Саратовской области
5 апреля 2012, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Саратовская областная дума сегодня утвердила кандидатуру Валерия Радаева на посту губернатора. На внеочередном заседании в поддержку кандидатуры Радаева выступили 30 из 32 присутствующих на заседании депутатов.
Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев в конце марта подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова.
Врио губернатора родился в Хвалынском районе Саратовской области. Как и Володин, окончил саратовский институт механизации сельского хозяйства. Свою трудовую биографию Радаев начал с работы в совхозе. Стал директором.
На муниципальную службу он пришел в 1996 году, когда Саратовскую область возглавил Дмитрий Аяцков. При Аяцкове Радаев становится мэром города Хвалынск, а спустя 8 месяцев возглавляет весь Хвалыснкий район и остается на этом посту вплоть до 2005 года. Хвалынский район - население 25 тысяч человек. Крупных промышленных производств в районе нет, из примечательного — национальный парк и горнолыжный курорт.
В марте 2005 года после отставки Аяцкова Радаева пригласили в Саратов. Он становится главным ветеринарным врачом, возглавив региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Параллельно он начинает активную работу по партийной линии, став секретарем регионального политсовета "Единой России".
В 2007 году Радаев избирается депутатом саратовской областной Думы и становится ее председателем.