Валерий Радаев стал губернатором Саратовской области

Саратовская областная дума сегодня утвердила кандидатуру Валерия Радаева на посту губернатора. На внеочередном заседании в поддержку кандидатуры Радаева выступили 30 из 32 присутствующих на заседании депутатов.

Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев в конце марта подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова.

Врио губернатора родился в Хвалынском районе Саратовской области. Как и Володин, окончил саратовский институт механизации сельского хозяйства. Свою трудовую биографию Радаев начал с работы в совхозе. Стал директором.

На муниципальную службу он пришел в 1996 году, когда Саратовскую область возглавил Дмитрий Аяцков. При Аяцкове Радаев становится мэром города Хвалынск, а спустя 8 месяцев возглавляет весь Хвалыснкий район и остается на этом посту вплоть до 2005 года. Хвалынский район - население 25 тысяч человек. Крупных промышленных производств в районе нет, из примечательного — национальный парк и горнолыжный курорт.

В марте 2005 года после отставки Аяцкова Радаева пригласили в Саратов. Он становится главным ветеринарным врачом, возглавив региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Параллельно он начинает активную работу по партийной линии, став секретарем регионального политсовета "Единой России".

В 2007 году Радаев избирается депутатом саратовской областной Думы и становится ее председателем.