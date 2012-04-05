Нарышкин избран спикером Парламентского собрания Союзного государства

Спикер Государственной думы России Сергей Нарышкин сегодня единогласно избран председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Данное решение было принято на 41-й сессии ПС, которая проходит в Москве в здании Госдумы, передает Интерфакс.

Ранее пост председателя ПС занимал экс-спикер нижней палаты российского парламента Борис Грызлов, который отказался от мандата депутата Госдумы шестого созыва после прошедших в декабре 2011 года выборов.