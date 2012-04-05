Кудрин объявит о создании Комитета гражданских инициатив

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин сегодня намерен объявить о создании Комитета гражданских инициатив. Комитет Кудрина будет собирать информацию об инициативах с помощью Интернета, прессы, экспертов.

Его консультационной поддержкой будет пользоваться избранный президент Владимир Путин, пишут "Известия". Структура займется консультированием Путина по политическим и экономическим вопросам и фактически станет конкурентом "Открытому правительству" Дмитрия Медведева.

В комитет гражданских инициатив войдут руководитель Центра социальной политики Евгений Гонтмахер, директор Института современного развития Игорь Юргенс, президент общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.