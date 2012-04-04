Совфед предложил ввести санкции против США

Совет Федерации предложил правительству России ввести санкции против Соединенных Штатов, если Вашингтон затянет отмену поправки Джексона-Вэника.

Чиновники предлагают ограничить въезд на территорию России некоторым должностным лицам США и деятельность американских компаний, финансирующих российские неправительственные организации, передает РИА Новости.

Зампред международного комитета Совфеда Валерий Шнякин заявил, что эту поправку пытаются отменить в течение 20 лет, но дело пока с мертвой точки так и не сдвинулось. Шнякин пояснил, что деловые круги США сами понимают, что если к июлю текущего года, когда Россия должна вступить в ВТО, поправка Джексона-Вэника не будет отменена, американские компании не смогут воспользоваться выгодами от членства России в ВТО.

Председатель международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов заявил, что вопрос об отмене поправки Джексона-Вэника в отношении России должен быть вынесен на обсуждение в США до лета 2012 года.

"Он отметил, что "администрация Обамы должна понять, какими голосами в Конгрессе она может заручиться, чтобы получить поддержку своему предложению".

Поправка была принята американским конгрессом в 1974 году и вводила ограничения на торговлю с СССР. Причиной принятия этой поправки стало отсутствие в Советском Союзе возможности свободно эмигрировать. В настоящее время поправка формально продолжает действовать в отношении государств-правопреемников СССР. С 1989 года США ежегодно вводили мораторий на действие поправки, однако официально конгресс ее так и не отменил.