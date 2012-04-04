Прохоров хочет стать мэром Красноярска

"У нас есть время на то, чтобы собрать ярких и эффективных людей, договориться о базовых принципах и продуманно двинуться вперед. Наша самая ближайшая цель - выборы мэра Красноярска", - записал Михаил Прохоров в своем блоге.

"Будем реалистами. Впереди у нас несколько лет без справедливых выборов на федеральном уровне. Но мы должны сконцентрироваться на избирательных кампаниях в регионах. Возвращение выборов губернаторов и сохранение выборности мэров даст возможность привести во власть новых ярких и эффективных людей. Последние выборы в Тольятти и Ярославле это доказали. Выборы - наш главный инструмент перемен, потому что ресурс уличного протестного движения, митингов и маршей исчерпан. Перспектива объединения оппозиции иллюзорна. Кредит доверия у малочисленных организаций, которые будет позволено создать в соответствии с новым законодательством, ничтожен. Как бы странно это ни звучало, но лично я не вижу, зачем гражданам расходиться по нанопартиям, с их невразумительными претензиями на левизну или правизну", - пишет Прохоров.

Он ответил на вопрос, будет ли создавать партию: "Да, и более того, одновременно с партией я буду создавать вокруг нее широкую гражданскую платформу. И на ней предлагаю объединиться всем, кто не готов или принципиально не хочет вступать в политические партии. Объединиться для выработки наших общих требований и запросов к власти".

"Я хочу не просто создать еще одну новую партию. Я хочу создать партию - движение открытого типа. В такой партии нет привычной иерархии. Все руководящие посты, включая посты региональных лидеров, будут заниматься путем праймериз и открытых выборов. Кандидат от партии на пост президента страны и участники думских выборов определятся на основе общепартийного голосования не ранее чем за полгода-год до выборов. Членство в политическом совете будет ротационным, политсовет будет обновляться и пополняться новыми людьми. Новая партия будет структурой политического участия и влияния с самыми широкими возможностями для граждан. Она восстановит и такую полузабытую нами ценность, как политическая репутация", - рассказал Михаил Прохоров.

Политик пишет в блоге: "С грустью наблюдаю, как иные уважаемые мной политики спешно выстраиваются в очередь на регистрацию новых партий. Очередь, где уже тесно от спойлерских партийных подделок и «технических кандидатов». Уверен, что российское гражданское общество не поддастся на эту уловку. Кроме политтехнологов, никому не нужен «партийный планктон», только отталкивающий серьезных людей. Что для нас важней: бумага о регистрации партии или крепкая команда профессионалов, вырабатывающая смелую политическую повестку для России? Я - точно за второе! И именно поэтому мы не будем никуда спешить. У нас есть время на то, чтобы сделать все правильно: собрать ярких и эффективных людей, договориться о базовых принципах и продуманно двинуться вперед. Наша ближайшая цель - это осенние выборы разных уровней, а самая ближайшая - выборы мэра Красноярска".