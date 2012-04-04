Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Шойгу на пост главы Подмосковья

Президент РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области. Действующий глава Подмосковья Борис Громов в мае завершит срок своих полномочий.

Срок полномочий губернатора Бориса Громова истекает 11 мая. 3 апреля он выразил уверенность в том, что после его ухода губернатором Московской области станет глава МЧС РФ Сергей Шойгу. "Я на 100% уверен, что он будет губернатором. На этой неделе должно будет произойти утверждение", - сказал Громов.

В конце марта президиум Генсовета партии «Единая Россия» предложил на пост губернатора Московской области кандидатуры главы МЧС Сергея Шойгу, главы подмосковного Реутова Игоря Пархоменко и заместителя председателя правительства Московской области Игоря Ходырева. Эти кандидатуры были представлены президенту РФ Дмитрию Медведеву.

Напомним, Громов принял решение обратиться в высший совет партии "Единая Россия" с просьбой не рассматривать его в качестве одного из кандидатов на пост губернатора столичного региона на следующий период.