Лавров: заявления Макфола по ПРО заносчивы и высокомерны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерными заявления посла США в РФ Майкла Макфола по противоракетной обороне. Об этом он сказал на лекции в филиале МГУ в Баку.



«Вчера наш коллега — посол США очень аррогантно заявил, что изменений по ПРО не будет, хотя, казалось бы, посол — друг государства должен понимать, что нужно учитывать интересы соответствующего государства», — сказал господин Лавров. Российский министр употребил английское слово arrogant, что значит «самонадеянный, высокомерный». Майкл Макфол в интервью РИА «Новости» сказал, что Вашингтон выстроит в Европе ту систему ПРО, которая нужна для защиты страны и ее союзников, и не намерен как-то себя в этой сфере ограничивать. По словам посла, США «не приемлют никаких ограничений в этой области», так как безопасность своих граждан и союзников является для США главным приоритетом.



