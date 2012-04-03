Громов намерен стать сенатором от Подмосковья

Губернатор Московской области Борис Громов в мае завершит срок своих полномочий. Отвечая на вопрос о планах после ухода с поста главы Подмосковья, он поделился, что хочет продолжить строить карьеру в Совете Федерации.

В настоящее время Московскую область в Совете Федерации представляют Валерий Аксаков и Николай Чуркин.

68-летний Громов, занимавший пост главы Подмосковья 12 лет, выразил уверенность в том, что после его ухода губернатором Московской области станет глава МЧС РФ Сергей Шойгу. "Я на 100% уверен, что он будет губернатором. На этой неделе должно будет произойти утверждение", - сказал Громов.

Напомним, срок полномочий губернатора Московской области Бориса Громова истекает 11 мая.

Громов будет работать на посту губернатора региона до истечения срока полномочий, до мая.

Президиум Генсовета партии «Единая Россия» решил предложить на пост губернатора Московской области кандидатуры главы МЧС Сергея Шойгу, главы подмосковного Реутова Игоря Пархоменко и заместителя председателя правительства Московской области Игоря Ходырева.